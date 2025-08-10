У ніч з суботи на неділю збито 70 ворожих дронів

У ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував Україну 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни”, – йдеться у повідомлені.

За даними військових, зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих на 3 локаціях.