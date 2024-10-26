Суспільство

У неділю в Україні буде сухо, на сході до 2° морозу
26 Жовтня 2024 20:59
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Харків, 26 жовтня 2024. Ілюстративне фото / Фото glavnoe.in.ua

В Україні в неділю, 27 жовтня, буде сухо, лише вночі та вранці у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни від 3° тепла до 2° морозу; вдень 11-16° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті до 19°.

У Києві в неділю, 27 жовтня, також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

У понеділок, 28 жовтня, в Україні також не очікується суттєвих опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 13-18°.

У Києві 28 жовтня – без суттєвих опадів, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 15-17°.


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