Суспільство

У неділю в Україні без опадів, у східних областях – до +33°
10 Серпня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

В Україні в неділю, 11 серпня, погода очікується без опадів, лише вдень у Карпатах місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°, вдень 22-27°, у південній частині та східних областях 28-33°.

У Києві 11 серпня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

У понеділок, 12 серпня, в Україні буде без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 20°; вдень 21-26°, на півдні країни та Закарпатті 25-30°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.


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