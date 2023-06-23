У неділю у двох районах Харкова не буде світла

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 25 червня, з 08:30 до 16:00 буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів міста Харкова. Про це повідомили в “Харківобленерго”.

Електропостачання тимчасово буде припинено у будинках за наступними адресами:

вулиця Велика Панасівська, Пащенківська, Кокчетавська, Ніжинська, Сіриківська, Аграрна, Бородинівська, провулок Динамічний, вулиця Казахстанська, Лозівська, Товариська, провулок Товариський, вулиця Феодосійська, провулок Альбівський, Андріївський, Башлаївський, вулиця Дрінова, провулок Вінницький, вулиця Шрамка, Ізмайлівська, провулок Кобзарський, Кришталевий, вулиця Андріївська, Лозівська, провулок Ніжинський, в’їзд Ніжинський, вулиця Копиловська, провулок Серафимовича, вулиця Сковородинівська, в’їзд Сковородинівський; провулок Сковородинський, Фастівський, Чистоклітівський, вулиця Чистоклітівська;

провулок Інженерний, вулиця Клочківська, Космічна, Культури, проспект Науки, вулиця Новгородська, Сухумська, Тобольська, Шекспіра, Дорошенківська, Зачепилівська, Карагандинська, Кутузівська, Павла Лебедєва, Лопанська, Макарівська, Полярна, Семена Кузнеця, Рудаківська, провулок Білобровський, вулиця Іванівська, провулок Іванівський, провулок Набережний, вулиця Піщана, провулок Рівний, Рогатинський, Фролівський, вулиця Данилевського, Чичибабіна, Ромена Роллана, проспект Незалежності, вулиця Юри Зойфера, Культури.