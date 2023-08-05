У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до +38°

У неділю, 6 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода, лише у західних, місцями Житомирської та Вінницької областях вдень короткочасні дощі із грозами, місцями град, повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°; вдень 31-36°, у південній частині, східних та місцями центральних областях до 38°, на Закарпатті та Прикарпатті 23-28°.

У Києві 6 серпня очікується суха спекотна погода з температурою вночі 20-22°, вдень 33-35°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У понеділок, 7 серпня, синоптики прогнозують у західних областях короткочасні дощі із грозами; температура вночі 11-16°, вдень 18-23°. У південній частині та східних областях – суха спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень 30-35°, на сході місцями до 38°.

На решті території переважно без опадів, лише у північних областях короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 19-24°, вдень 25-30°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, переходом на північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві 7 серпня очікуються короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 27-29°.