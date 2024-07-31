Оскільки світ хоче, щоб Росія була на другому Саміті миру, ми не можемо бути проти, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що “увесь світ”, включно з Україною, хоче, щоб делегація РФ долучилася до другого Саміту миру.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю французьким ЗМІ, передає L’Opinion.
“Більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представлена на другому Саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти”, – пояснив він.
Зеленський також нагадав, що Україна планує до листопада розробити план, що має стати основою другого Саміту, на який запросять росіян.
“Я хочу призначити дату для наших дипломатів і я хочу, щоб наші міжнародні партнери зробили те саме – щоб у листопаді ми мали документ в якому буде все: територіальна цілісність, суверенітет тощо”, – додав президент..