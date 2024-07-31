Оскільки світ хоче, щоб Росія була на другому Саміті миру, ми не можемо бути проти, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що “увесь світ”, включно з Україною, хоче, щоб делегація РФ долучилася до другого Саміту миру.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю французьким ЗМІ, передає L’Opinion.

“Більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представлена ​​на другому Саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти”, – пояснив він.

Зеленський також нагадав, що Україна планує до листопада розробити план, що має стати основою другого Саміту, на який запросять росіян.

“Я хочу призначити дату для наших дипломатів і я хочу, щоб наші міжнародні партнери зробили те саме – щоб у листопаді ми мали документ в якому буде все: територіальна цілісність, суверенітет тощо”, – додав президент..