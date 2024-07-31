Росія, США, Німеччина і Білорусь готують масштабний обмін полоненими, – ЗМІ

Найближчим часом відбудеться обмін ув’язненими між РФ, США, ФРН і Білоруссю, пише словенський телеканал N1.

У Росію можуть повернутися двоє засуджених у Словенії шпигунів під іменами Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос (реальні імена – Артем і Анна Дульцеві). Вони працювали на РФ, а видавали себе за громадян Аргентини.

Телеканал зазначає, що Володимирові Путіну вдалося включити до списків Вадима Красікова – ймовірного офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

В обмінному списку може бути засуджений у Росії журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.

Останній обмін полоненими між Сполученими Штатами та Росією відбувся на початку грудня 2022 року в аеропорту Абу-Дабі.