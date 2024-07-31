Суспільство

Україну знову накриє спека
31 Липня 2024 21:52
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Сад Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

Після 5 серпня до України знову прийде аномальна спека. Спершу спека накриє західні та південні області, а потім і решту. І протримається до середини серпня.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

“Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище”, – зазначив він. 

У другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.


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