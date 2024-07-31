Україну знову накриє спека

Після 5 серпня до України знову прийде аномальна спека. Спершу спека накриє західні та південні області, а потім і решту. І протримається до середини серпня.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

“Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище”, – зазначив він.

У другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.