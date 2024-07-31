Китай заборонив експортувати цивільні дрони, які можна застосувати на війні

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону на експорт цивільних дронів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Міністерство торгівлі додало, що такі аспекти, як інфрачервоне обладнання для візуалізації, лазери для індикації цілей і високоточне інерційне вимірювальне обладнання, будуть внесені до списку експортного контролю.

Водночас, міністерство оголосило, що також скасовує тимчасові обмеження, накладені на цивільні безпілотники. Воно не уточнило, на які саме, але минулого року Пекін обмежив експорт безпілотників дальнього радіусу дії, посилаючись на війну Росії проти Україні.

У компанії DJI Technology – провідного китайського виробника безпілотників – заявили, що схвалюють зміни до експортного контролю, які, на їхню думку, посприяють розвитку індустрії. Китайський виробник наголосив, що його продукція завжди призначалася лише для цивільного використання.