Підозрюваний у держзраді екснардеп Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації

Підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Андрія Деркача висунули у російську Раду Федерації.

Російські ЗМІ повідомили, що губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у разі перемоги на майбутніх виборах глави регіону пропонує до Ради Федерації РФ ексдепутата Верховної ради України Андрія Деркача. У відповідному документі вказано, що він має російське громадянство та проживає в Астрахані.

З чим пов’язаний саме такий вибір, і що Деркач робить в Астрахані – не пояснюється.

У червні 2022-го Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, до якої входив тодішній нардеп Деркач.

Після початку вторгнення правоохоронці заарештували помічника політика – і той пішов на угоду зі слідством. Він повідомив, що Деркача завербували ще у 2016 році.

За даними СБУ, Деркач отримував від росіян фінансування для створення приватних охоронних підприємств (ЧОПів) – їх окупанти планували використати під час захоплення України.