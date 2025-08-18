У небі зійдуться Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун: коли і де спостерігати останній в цьому році “парад планет”

Шість планет Сонячної системи — Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — одночасно з’являться на небі від неділі, 17 серпня, і протримаються кілька днів, до 20 серпня.

Про це повідомляє Live Science.

Астрономічне явище, відоме як «парад планет», востаннє спостерігалося у лютому цього року. Планети зійдуться у східній частині неба приблизно за годину до сходу сонця. Найяскравіше будуть помітні Венера, Юпітер і Сатурн. Меркурій розташовуватиметься ближче до горизонту, проте за ясної погоди його теж можна буде розгледіти. Натомість Уран і Нептун через тьмяність можливо побачити лише у телескоп.

Особливого вигляду небесному видовищу додасть тонкий серп Місяця, який у ніч на 17 та 18 серпня з’явиться над Венерою і Юпітером. Ці дві планети — найяскравіші об’єкти на небі після Місяця — нині поступово віддаляються одна від одної після рідкісного зближення 12 серпня.

Найзручніше буде спостерігати Меркурій уранці 19 та 20 серпня, коли він підніметься трохи вище горизонту. У ці дні серп Місяця опиниться майже поряд із Венерою та Юпітером, створюючи найефектнішу частину «параду планет».

Вже після 21 серпня Меркурій знову сховається у сонячному сяйві й стане майже невидимим.

За даними застосунку Star Walk, наступного року можна буде побачити одразу два шестипланетні паради: один після заходу сонця у лютому, інший — перед світанком у серпні 2026 року.