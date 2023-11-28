У НАТО залишаються розбіжності щодо швидкого вступу України до Альянсу через позицію США та Німеччини

У НАТО не визначились щодо швидкого вступу України до Альянсу через позицію США та Німеччини, які наполягають, щоб процес визначався умовами, а не політичними міркуваннями.

Про це пише Euractiv з посиланням на двох дипломатів НАТО, передає “Європейська правда”

Члени НАТО досі не дійшли згоди щодо того, чи є реформи, викладені в оновленій Річній національній програмі, умовами, за яких Україна може вступити до НАТО, чи вони є інструментом для наближення Києва до Альянсу, розповіли кілька дипломатів НАТО.

За словами одного з них, це означає, що коли умови щодо виконання реформ, які НАТО погодить з Україною, будуть виконані, можна буде обговорювати питання про членство.

Інші співрозмовники видання заявили, що програма реформ не містить переліку умов, а є “дороговказом” або “інструментом” для відстеження прогресу та інформування лідерів країн Альянсу.

Водночас, зазначають у публікації, опис сфер реформ, як правило, залишає членам НАТО простір для маневру, оскільки вони не прив’язані до суворої оцінки прогресу, а радше висловлюють свою політичну думку.

Як вказує видання, з меншою кількістю деталей для перевірки виконання умов також виникає ризик того, що реформи ніколи не будуть достатніми, і це ускладнить надання “зеленого світла” для вступу.

“Зрештою, це (питання) залишається політичним рішенням”, – сказав третій дипломат НАТО, наводячи, до прикладу, затримки в Туреччині і Угорщині з ратифікацією заявки Швеції на вступ до Альянсу через національні інтереси.

Ще один дипломат НАТО заявив, що навіть якби війна з РФ закінчилася завтра, і Україна виконала всі умови, перелічені в плані реформ, члени НАТО все одно повинні були б дати згоду на запрошення, що може бути важким процесом.

Очікують, що в середу, 29 листопада, НАТО та Україна підпишуть список реформ, які Київ має виконати для майбутнього вступу до НАТО.

За інформацією видання, цей крок має дати Києву поштовх до реформування збройних сил та інших сфер безпеки, а також надати контрольний список, який зможуть відстежувати члени НАТО. Документ не буде публічним, йдеться в матеріалі.

За словами чотирьох дипломатів НАТО, процес річної програми умов є менш суворим, ніж План дій щодо членства в НАТО, якого має дотримуватися будь-який кандидат на членство в НАТО.

На відміну від попередніх планів реформ, український річний план набагато коротший і менш детальний – 10 сторінок замість 300, перерахування пріоритетних сфер, а не контрольний список, що дуже ускладнювало демонстрацію успіхів України, повідомило поінформоване джерело.

Таким чином, Україні буде легше продемонструвати досягнення до Вашингтонського саміту НАТО наступного літа.

Серед багатьох реформ – забезпечення цивільного контролю над збройними силами, розробка національної стратегії оборони і безпеки, робота над оперативною сумісністю збройних сил з військами країн-членів НАТО, антикорупційні реформи (зміни до судової системи, декларування активів політично значущих осіб).

За інформацією Euractiv, захист національних меншин також включений до плану реформ, поряд з міркуваннями щодо прав людини та демократії, які Угорщина регулярно висуває як умову перед побудовою більш тісних зв’язків між НАТО, Євросоюзом та Україною.