Суспільство

У НАТО показали кадри навчання українських пілотів на F-16
6 Серпня 2024 20:51
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літаки
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: AP

Пресслужба НАТО показала відеоролик про навчання українських пілотів і техніків винищувачів F-16 у Данії.

Відповідне відео опубліковано у соцмережі X.

Один з українських пілотів розповідає, що літати на F-16 “дуже цікаво”, хоча, за його словами, й радянські МіГі не назвеш “надто нудними”.

“Проте F-16 однозначно більш адаптивний, він рухається дуже легко”, – розповідає він.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам на відео заявляє, що F-16, хоча є “досить старою моделлю”, вони кілька разів проходили модернізацію.


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