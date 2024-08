У НАТО показали кадри навчання українських пілотів на F-16

Пресслужба НАТО показала відеоролик про навчання українських пілотів і техніків винищувачів F-16 у Данії.

Відповідне відео опубліковано у соцмережі X.

Один з українських пілотів розповідає, що літати на F-16 “дуже цікаво”, хоча, за його словами, й радянські МіГі не назвеш “надто нудними”.

“Проте F-16 однозначно більш адаптивний, він рухається дуже легко”, – розповідає він.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам на відео заявляє, що F-16, хоча є “досить старою моделлю”, вони кілька разів проходили модернізацію.

F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi