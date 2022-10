У наступному році України може отримати від ЄС 18 млрд. євро

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить про те, що працює з державами – членами Європейського Союзу з метою надання Україні 2023 року EUR18 млрд або EUR1,5 млрд щомісяця до закінчення війни.

Про це вона сказала у вівторок у Берліні, відкриваючи Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України, організовану спільно Європейською комісією та Німеччиною, яка головує у “Великій сімці”, пише Інтерфакс-Україна.

Ukrainians need relief for their daily survival.



I’ll work with EU Members States so that our Union can support Ukraine with liquidity in 2023. pic.twitter.com/g3bKgAbQOF