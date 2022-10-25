Економіка

У наступному році України може отримати від ЄС 18 млрд. євро

25 Жовтня 2022 11:35
29
допомога, Євросоюз, україна

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить про те, що працює з державами – членами Європейського Союзу з метою надання Україні 2023 року EUR18 млрд або EUR1,5 млрд щомісяця до закінчення війни.

Про це вона сказала у вівторок у Берліні, відкриваючи Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України, організовану спільно Європейською комісією та Німеччиною, яка головує у “Великій сімці”, пише Інтерфакс-Україна.

Деталізуючи допомогу Україні в короткостроковій перспективі, фон дер Ляєн сказала: “Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення, підтримка щоденного функціонування та виживання – зарплати, пенсії та інші виплати. За оцінками міжнародних фінансових експертів, нам потрібно від 3 до 5 млрд євро на місяць, щоби покривати ці поточні потрібні. Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. ЄС має нести свою частину – я тісно працюю з представниками країн ЄС, щоб ми могли підтримати Україну щомісяця на суму EUR1,5 млрд до закінчення війни та приблизно EUR18 млрд у 2023 році”.

Президент Єврокомісії констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України. “Це – тероризм. Росія намагається зруйнувати, паралізувати Україну, але ми цього не допустимо”, – запевнила фон дер Ляєн. Ці слова зустріли оплесками.


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