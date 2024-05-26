Суспільство

У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів

26 Травня 2024 20:59
читать на русском →
Олень шляхетний (Cervus elaphus) у Зоні відчуження / Фото з архіву Чорнобильського заповідника

У понеділок, 27 травня, у південній частині України, а вдень і в більшості центральних областей та в Карпатах місцями короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів.

Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, південній частині країни 18-23°. На високогір’ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

У вівторок, 28 травня, в Україні без опадів, лише в південних, вдень і південно-західних областях короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, у південних і південно-західних областях 19-24°.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 26-28°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Травня 2024 21:03

27-ме травня в Харкові оголошено Днем жалоби
26 Травня 2024 20:15

Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону – Генштаб
26 Травня 2024 19:58

Bloomberg: Росія щосили намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії
26 Травня 2024 19:17

З понеділка по всій Україні повертаються відключення світла
26 Травня 2024 18:05

РФ випускає снаряди втричі швидше, ніж Захід
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки