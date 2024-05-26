У найближчі дві доби в Україні переважно без опадів

У понеділок, 27 травня, у південній частині України, а вдень і в більшості центральних областей та в Карпатах місцями короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів.

Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, південній частині країни 18-23°. На високогір’ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

У вівторок, 28 травня, в Україні без опадів, лише в південних, вдень і південно-західних областях короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, у південних і південно-західних областях 19-24°.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 26-28°.