Економіка

У Нафтогазі прокоментували чутки про графіки відключень газу з 1 лютого
31 Січня 2025 13:52
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Газова плита / Фото: freepik.com
Газова плита / Фото: freepik.com

Компанія “Нафтогаз України” спростувала чутки щодо відключень газу з 1 лютого. Інформацію про нібито введення графіків відключень газу з завтрашнього дня розповсюджують у соцмережах.

Про це Нафтогаз повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

В компанії запевняють, що ці повідомлення не відповідають дійсності: запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує.

Також шахраї створюють фейкові сайти, щоб вводити громадян в оману. Фахівці закликають не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.


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