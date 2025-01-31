У Нафтогазі прокоментували чутки про графіки відключень газу з 1 лютого

Компанія “Нафтогаз України” спростувала чутки щодо відключень газу з 1 лютого. Інформацію про нібито введення графіків відключень газу з завтрашнього дня розповсюджують у соцмережах.

Про це Нафтогаз повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

В компанії запевняють, що ці повідомлення не відповідають дійсності: запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує.

Також шахраї створюють фейкові сайти, щоб вводити громадян в оману. Фахівці закликають не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти інформацію в офіційних джерелах.