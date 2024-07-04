У Національному музеї історії України відкрили виставку зі “скіфським золотом”

Сьогодні, 4 липня, у Скарбниці Національного музею історії України відбулось урочисте відкриття виставкового проєкту “Скарби Криму. Повернення”.

Виставка унікальних експонатів, відомих як “скіфське золото”, запрацює завтра, 5 липня, за адресою Київ, Лаврська, 9, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Виставка “Скарби Криму. Повернення” / Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

У червні 2023 року Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про повернення на Батьківщину 565 предметів з виставки “Крим: золото й таємниці Чорного моря”, які експонували у Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Це давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські та готські речі, знайдені впродовж XIX–XX століть під час археологічних досліджень Криму.

Експонати з Криму привезли до Амстердама ще до окупації півострова росією. З 2014 року Україна боролася за їхні повернення. На артефакти також претендували окупанти.