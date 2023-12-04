У МЗС Угорщини підтвердили, що Порошенко хотів зустрітися з Орбаном

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що в колишнього президента й народного депутата України Петра Порошенка була запланована зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це пише угорське видання Telex, посилаючись на заяву Петера Сіярто.

Зокрема Сіярто заявив, що глава уряду країни Орбан “із задоволенням проводить переговори з будь-ким, зокрема з колишніми лідерами іноземних держав”

“Тому якщо експрезидент Порошенко розглядав можливість такої консультації, ми не хотіли цьому перешкоджати”, – сказав Сіярто.

На запитання журналіста про те, чому зірвалась зустріч, він відповів: “Про це запитайте в українців, і які внутрішні стосунки, і хто, кому що дозволяє, і як вони хочуть з одним порахуватися. На щастя, це не наша справа”.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини не захотів обговорювати тему зустрічі, яка не відбулася, та закликав “не вдаватися в таку фантастику”. Також його слів випливає, що зустріч ініціював Порошенко.

“Я ще раз скажу, що якщо є така ініціатива, пан прем’єр-міністр зазвичай сприймає її позитивно”, — сказав Сійярто.

За свого боку під час брифінгу Петро Порошенко заявив, що він і “його служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків”, передає кореспондентка Суспільного.

“Серед них є й Угорщина і Словаччина та інші держави. Де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації угоди по асоціації з ЄС у 2015/15/16 році та ратифікації угоди безвізовий режим. І в тому числі зараз забезпечення прийняття рішення Єврокомісією про початок переговорів про членство України у ЄС”, — сказав Порошенко.

За його словами декілька керівників держав та урядів “відповіли йому і запросили”.

“Ці зустрічі мали відбутися в листопаді. Я просив в листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено. В грудні подібних зустрічей не планувалося. Мені навмисно було виділено в розпорядженні з першого грудня. Ви можете самі переконатися, що частина керівників європейських держав в цей час, в цей день і весь початок грудня і по досі знаходяться на кліматичному саміті в Об’єднаних Арабських Еміратах”, — сказав Порошенко.