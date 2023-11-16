У МЗС Китаю заявили, що перемовини Байдена та Сі не змінять позицію Пекіна щодо війни Росії проти України

Речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що перемовини китайського та американського лідерів у Сан-Франциско не змінять позицію Пекіна до війни Росії проти України.

Про це представниця відомства повідомила під час брифінгу 16 листопада.

За словами дипломатки, у ході зустрічі Сі Цзіньпін та Джо Байден обмінялися думками стосовно міжнародних і регіональних питань, які викликають спільне занепокоєння.

“Позиція Китаю щодо “української кризи” та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка й послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності та справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації”, — сказала Мао.