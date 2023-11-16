Політика

У МЗС Китаю заявили, що перемовини Байдена та Сі не змінять позицію Пекіна щодо війни Росії проти України

16 Листопада 2023 13:37
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війна, китай

Речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що перемовини китайського та американського лідерів у Сан-Франциско не змінять позицію Пекіна до війни Росії проти України.

Про це представниця відомства повідомила під час брифінгу 16 листопада.

За словами дипломатки, у ході зустрічі Сі Цзіньпін та Джо Байден обмінялися думками стосовно міжнародних і регіональних питань, які викликають спільне занепокоєння.

“Позиція Китаю щодо “української кризи” та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка й послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності та справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації”, — сказала Мао.


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