У Мюнхені відбулася зустріч Зеленського і Джей Ді Венса

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, під час якої обговорювалися питання безпеки та шляхів досягнення миру.

У переговорах також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог.

Як зазначив Зеленський, робота над відповідними документами триває, а наступним кроком стане візит генерала Келлога до України для подальших консультацій і детальної оцінки ситуації на місцях.

“Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки”, – зазначив Зеленський.