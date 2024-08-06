Суспільство

У Миколаївській ОВА запевняють, що завдання по будівництву фортифікацій виконано на 100%
6 Серпня 2024 17:34
читать на русском →
війна
Ілюстративне фото / Суспільне

На Миколаївщині завдання з будівництва та облаштування інженерних фортифікаційних споруд виконано на 100%.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

“Завдання з будівництва фортифікаційних споруд виконано на 100%. До того ж Миколаївщина стала першою областю, яка подала пакет документів за відповідними фортифікаційними спорудами на затвердження. Наразі ми завершуємо їх оформлення”, – заявив перший заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

Голова ОВА Віталій Кім зауважив, що наразі ще тривають перевірки підрядників на доброчесність.          


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
6 Серпня 2024 15:38

Ракет власного виробництва буде більше, – Зеленський
6 Серпня 2024 18:35

Російське міноборони заявило про бої на прикордонні у Курській області
6 Серпня 2024 15:51

Україна мала шанс знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, – Forbes
6 Серпня 2024 15:17

Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд
6 Серпня 2024 14:51

The New York Times: Українські війська ведуть запеклу боротьбу за Торецьк
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки