У Миколаївській ОВА запевняють, що завдання по будівництву фортифікацій виконано на 100%

На Миколаївщині завдання з будівництва та облаштування інженерних фортифікаційних споруд виконано на 100%.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

“Завдання з будівництва фортифікаційних споруд виконано на 100%. До того ж Миколаївщина стала першою областю, яка подала пакет документів за відповідними фортифікаційними спорудами на затвердження. Наразі ми завершуємо їх оформлення”, – заявив перший заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи.

Голова ОВА Віталій Кім зауважив, що наразі ще тривають перевірки підрядників на доброчесність.