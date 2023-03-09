У Москві заявили, що сьогодні по Україні був нанесений “удар возмєздія”

У міноборони РФ заявили, що сьогоднішня масована ракетна атака є «відповіддю на організовані 2 березня Києвом терористичні акції у Брянській області».

Москва підтверджує пуск «Кинджалів» і каже, що було вражено «ключові елементи військової інфраструктури, ОПК та енергетики України, мета удару возмєздія досягнута, всі призначені об’єкти військової інфраструктури України вражені».

Також заявляється про удари по «місцях базування ударних безпілотників» та по «потужностям з ремонту військової техніки та виробництва боєприпасів».

Україна цих заяв не підтверджує.

Як повідомлялося, сьогодні рано вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи були у Києві, Харкові та багатьох областях – Дніпропетровській, Одеській, Львівській та інших. Це перша масована атака за місяць. Місцева влада заявила про п’ятьох загиблих у Львівській області та одного загиблого в Дніпропетровській, а також трьох поранених у Києві.