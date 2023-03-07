Політика

У Москві заявили про порушення Україною домовленостей під час обміну полоненими

7 Березня 2023 21:05
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полонені

Українська сторона в ході обміну військовополоненими у вівторок погодилася повернути лише 90 росіян всупереч раніше досягнутій домовленості про обмін “160 на 160”, повідомила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

“Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими з українською стороною (…) На жаль, замість раніше досягнутої домовленості “160 на 160″, українська сторона погодилася обміняти лише 90 осіб”, – наводяться слова Москалькової у її телеграм-каналі.

При цьому вона наголосила на важливості продовження переговорного процесу.


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