У Москві та Петербурзі люди несуть квіти до пам’ятників українським поетам

Жителі Москви приносять квіти до пам’ятника Лесі Українці, де чергує наряд поліції, але двірники швидко викидають їх у найближчу урну. Про це повідомляє “Медіазона” з посиланням на свого читача.

“У мене перевірили документи, запитали причину, з якої я приніс квіти. Дані не переписували, але потім зняли мене на камеру”, – розповів співрозмовник “Медіазони”.

Біля пам’ятника Лесі Українці в Москві чергує наряд поліції / Фото телеграм-каналу @sotaproject

Квіти біля пам’ятника Лесі Українці в Москві / Фото “Медіазона”

Повідомляється також, що в Санкт-Петербурзі біля пам’ятника Тарасу Шевченку з’явилися квіти та табличка з назвами зруйнованих українських міст.