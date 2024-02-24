Суспільство

У Москві та Петербурзі люди несуть квіти до пам’ятників українським поетам

24 Лютого 2024 14:03

Жителі Москви приносять квіти до пам’ятника Лесі Українці, де чергує наряд поліції, але двірники швидко викидають їх у найближчу урну. Про це повідомляє “Медіазона” з посиланням на свого читача.

“У мене перевірили документи, запитали причину, з якої я приніс квіти. Дані не переписували, але потім зняли мене на камеру”, – розповів співрозмовник “Медіазони”.

Біля пам’ятника Лесі Українці в Москві чергує наряд поліції / Фото телеграм-каналу @sotaproject
Квіти біля пам’ятника Лесі Українці в Москві / Фото “Медіазона”

Повідомляється також, що в Санкт-Петербурзі біля пам’ятника Тарасу Шевченку з’явилися квіти та табличка з назвами зруйнованих українських міст.

У Санкт-Петербурзі, біля пам’ятника українському письменнику Тарасу Шевченку, почали з’являтися жалобні квіти / Фото телеграм-каналу @sotaproject

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