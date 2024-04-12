У Москві підірвали машину зрадника і колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув на півночі Москви, повідомило РИА Новости з посиланням на екстрені служби міста. Вибух невстановленого пристрою під позашляховиком стався біля будинку номер 3 на Коровинському шосе.

Телеграм-канал “112” стверджує, що автомобілем, який вибухнув у Москві, володіє колишній співробітник СБУ Василь Прозоров, який кілька років живе в Москві. Про це ж повідомили телеграм-канали Mash і Shot.

За інформацією Shot, вибух стався після того, як водій завів двигун автомобіля. Постраждалого госпіталізували з травмами ніг, пише Mash. Кілька автомобілів, що стоять поруч, зазнали пошкоджень через осколки.