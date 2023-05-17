У Москві ковідну лікарню переробили у шпиталь ПВК “Вагнер”

Найманців ПВК з-поміж колишніх ув’язнених лікують у шпиталі в селі Воронівське (Нова Москва), який відкривали на базі центру інфекційних хвороб “Комунарка” як стаціонар на період пандемії коронавірусу, пишуть “Обережно, новини”.

Персонал набирають із московських стаціонарів, оформляючи переведення на нове місце роботи. Усі співробітники обов’язково підписують угоду про нерозголошення.

До шпиталю з вулиці не потрапити: на вході тепер стоять блокпости та відвідувачів перевіряють документи.