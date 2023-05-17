Суспільство

У Москві ковідну лікарню переробили у шпиталь ПВК “Вагнер”

17 Травня 2023 21:19
12
читать на русском →
пвк

Найманців ПВК з-поміж колишніх ув’язнених лікують у шпиталі в селі Воронівське (Нова Москва), який відкривали на базі центру інфекційних хвороб “Комунарка” як стаціонар на період пандемії коронавірусу, пишуть “Обережно, новини”.

Персонал набирають із московських стаціонарів, оформляючи переведення на нове місце роботи. Усі співробітники обов’язково підписують угоду про нерозголошення.

До шпиталю з вулиці не потрапити: на вході тепер стоять блокпости та відвідувачів перевіряють документи.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Травня 2023 17:33
68

Ердоган заявив, що зернову угоду продовжать на 2 місяці
17 Травня 2023 21:45
102

Розробники російських гіперзвукових ракет заарештовані
17 Травня 2023 20:44
20

Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
17 Травня 2023 19:01
132

Кулеба пояснив представнику Китая принципи справедливого миру
17 Травня 2023 18:41
58

Запеклі бої точаться на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки