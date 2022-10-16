Політика

У Мінську заявили про авіацію, що прибуває з Росії

16 Жовтня 2022 20:03
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війна

До Білорусі з Росії почала прибувати авіаційна складова “регіонального угруповання військ”, повідомляє прес-служба Міноборони республіки.

Як повідомлялося, у суботу до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання.

10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив про те, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ “у зв’язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави”.

Міноборони Білорусі повідомляло, що угруповання розгортається “для забезпечення паритету в галузі військової безпеки та підтримки миру в Білорусі”, і що це рішення “реалізується на користь посилення охорони та оборони державного кордону Білорусі для зниження військової активності у прикордонних районах”.


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