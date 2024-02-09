У Міносвіти оприлюднили календар вступних іспитів на магістратуру

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий оголосив календар вступних випробувань на магістратуру у 2024 році. Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня.

Про це Оксен Лісовий повідомив у Facebook.

“Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня, додаткова — з 31 липня до 14 серпня. Детальний календарний план проведення та організації вступних випробувань Міносвіти затвердило вчора, 8 лютого”, — йдеться у дописі міністра.

Також зазначається, що інформація про дату, місце та час тестування буде розміщена у кабінеті учасника.

Реєстрація на основну сесію у приймальній комісії ЗВО проходитиме з 7 до 29 травня. До 17 червня вступники мають отримати запрошення. Результати іспитів будуть оголошені в період до 20 липня.

Реєстрація на додаткову сесію відбуватиметься з 17 по 21 червня. Подати заяву на участь можна буде у день проведення вступного випробування тим студентам, які складали іспит під час першого етапу і відбулося порушення його проведення. Протягом трьох днів зробити це можуть ті студенти, які не змогли закінчити виконання завдань або не взяли участь в основній сесії.

Запрошення вступники мають отримати до 26 липня. Результати іспиту стануть відомі до 20 серпня.