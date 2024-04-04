Суспільство

У Міноборони відповіли, чи обов’язково користуватися е-кабінетом військовозобов’язаного

4 Квітня 2024 21:05
мобілізація
Ілюстративне фото / Чернівецький обласний ТЦК та СП

В Україні для кожного військовозобов’язаного буде створено відповідний електронний кабінет, проте чи користуватися ним кожен вирішує сам.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

“Кабінет буде створено для кожного військовозобов’язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки”, – сказала Чорногоренко.

У Міноборони планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного вже цього літа.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 19:08

В шести областях України вводять графіки відключень світла
4 Квітня 2024 17:56

Заволодіння 94,8 млн грн Укрзалізниці: за ексрадника ОП Артема Шила внесли заставу
4 Квітня 2024 16:51

Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot для України, – Кулеба
4 Квітня 2024 16:29

Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США
4 Квітня 2024 16:14

Зеленський провів Ставку: чекає звіт щодо ракетної програми
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки