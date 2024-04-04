У Міноборони відповіли, чи обов’язково користуватися е-кабінетом військовозобов’язаного

В Україні для кожного військовозобов’язаного буде створено відповідний електронний кабінет, проте чи користуватися ним кожен вирішує сам.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

“Кабінет буде створено для кожного військовозобов’язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки”, – сказала Чорногоренко.

У Міноборони планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного вже цього літа.