У Міноборони розповіли, наскільки зараз готовий електронний кабінет військовозобовʼязаного

Електронний кабінет військовозобовʼязаного, який, як планується, повинен скоротити кількість візитів до ТЦК, наразі готовий на 40–50%.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв’ю Forbes, пише DOU.

“Кабінет військовозобов’язаного готовий десь на 40–50%. Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути”, — сказала заступниця міністра оборони.

Як розповіла Черногоренко, кабінет військовозобов’язаного допоможе скоротити кількість візитів до територіальних центрів комплектації, оскільки люди зможуть оновлювати інформацію про себе онлайн.

Так, військовозобов’язаний зможе вивантажити відповівдний сертифікат у своєму кабінеті. Він матиме вигляд електронного документа з QR-кодом, за аналогією до COVID-сертифіката, відзначила посадовиця.

Раніше парламент ухвалив законопроєкт № 10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим законопроєктом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

Що запроваджує законопроєкт №10062

Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому, за даними Міноборони:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак РФ.

Крім того, законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку.

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

“Завдяки Законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям”, — зазначили у Міноборони.

За законопроєктом № 10062 створять єдиний реєстр мобілізованих. Він буде привʼязаний до єдиного реєстру виборців.