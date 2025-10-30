У Міноборони РФ заявили про готовність призупинити бойові в районі Куп’янська та Покровська: яка мета

Російський диктатор Володимир Путін нібито віддав наказ призупинити бойові дії, щоб іноземні та українські журналісти могли відвідати Покровськ та Куп’янськ, де, як стверджує президент РФ, в оточенні перебувають підрозділи ЗСУ.

Про це повідомило російське Міноборони.

“Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у т. ч. українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську, Димитрові, Куп’янську”, — йдеться в повідомленні.

Красноармійськом та Димитровим росіяни називають відповідно Покровськ та Мирноград. Відповідно до заяви російського міноборони, російське командування нібито готове припинити бойові дії на кілька годин у цих районах.

“Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в’їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, в тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців”, — зазначили в міноборони РФ.