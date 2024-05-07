У Міноборони пояснили, як отримати виплати за знищену ворожу техніку 

Військовослужбовці Сил оборони отримують додаткову винагороду за знищену або захоплену техніку ворога.

Для нарахування коштів потрібен підтверджений факт знищення техніки, і для цього є певний алгоритм дій. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

«Для підтвердження факту знищення або захоплення техніки є зазначений алгоритм. Потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення «суміжників», які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна – щодо захопленої техніки. Вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, де приймається рішення», – повідомила Калмикова.