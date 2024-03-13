Суспільство

У Міноборони пояснило слова про плани мобілізувати 500 тисяч людей

13 Березня 2024 19:14
читать на русском →
мобілізація, міноборони
Ілюстративне фото / depositphotos

У Міністерстві оборони України пояснили свої слова для видання Financial Times про потребу мобілізувати до 500 тисяч українців, які мають замінити виснажених військових на фронті.

Про це йдеться в тексті повного коментаря для Financial Times, яке опублікувало оборонне відомство.

Так, у розмові з журналістами представники Міноборони зазначили, що з міркувань безпеки не можуть коментувати точної кількості людей, необхідних для залучення до Сил оборони.

Кількість у 400-500 тисяч людей там назвали «загальними оцінками», які можуть змінюватись, залежно від розвитку бойових дій і які неможливо задовольнити одразу.

Крім того, у Міноборони відповіли на запитання про те, чому не можна мобілізувати замість звичайних громадян працівників СБУ та поліції, які мають часткову підготовку. Так, там зазначили, що повномасштабній агресії неможливо протистояти лише силами професіоналів.

«Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби — єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей», — йдеться у відповіді оборонного відомства.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Березня 2024 19:14

У Міноборони пояснило слова про плани мобілізувати 500 тисяч людей
13 Березня 2024 20:38

Застосунок “Дія” відкриває свій код
13 Березня 2024 20:11

Армія РФ продовжує наступ на кількох напрямках, – Генштаб
13 Березня 2024 20:03

Суд визнав нардепа Дубінського винним у правопорушенні, повʼязаним з корупцією
13 Березня 2024 19:26

Посли ЄС схвалили пакет військової допомоги Україні на 5 млрд євро
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
усі думки