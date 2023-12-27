Суспільство

У Міноборони повідомили, що виплати військовим залишаться на рівні 2023 року

27 Грудня 2023 20:45
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виплати, міноборони

На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 мільярда гривень, доплати військовим залишаться на рівні 2023 року.

Про це заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир в інтерв’ю ВВС Україна.

“Щодо доплат в розмірі 30 та 100 тисяч гривень, уряд планує зберегти ці виплати протягом періоду дії воєнного стану, як це передбачено постановою Кабміну № 168”, — пояснив посадовець.

Водночас Джигир зазначив, що якщо зросте інтенсивність боїв чи збільшиться кількість військових, потрібно буде збільшувати фінансування та змінювати бюджет.

“Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати”, — додав заступник міністра.


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