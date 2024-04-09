У Мінкульті назвали кількість заброньованих діячів культури

Відстрочку від мобілізації отримали 1150 діячів культурної сфери та трохи більше ніж 700 працівників медіа.

Ці люди критично важливі для своїх підприємств, зазначає Міністерство культури та інформаційної політики.

“Обов’язок влади – забезпечити хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання”, – йдеться у заяві Мінкульта.

Напередодні хвилю критики викликав наказ Міністерства культури про підтвердження статусу критично важливих підприємств для каналів, які беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”.

Крім того, у переліку критично важливих опинилися низка закладів культури та культурних вишів, а також державне підприємство “Дирекція пересувних циркових колективів”.