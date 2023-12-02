Кримінал

У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів

2 Грудня 2023 11:32
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окупація, мелітополь, партизани

У п’ятницю, 1 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани знищили декілька росіян та завдали ураження ворожому паливозаправнику.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“Несподівану й успішну атака реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали “на перекур”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Військова техніка виведена з ладу.

За даними розвідки, наразі так звана окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.


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