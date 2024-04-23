У Литві розпочались масштабні військові навчання

Сьогодні, 23 квітня, у Литві розпочинаються масштабні навчання з передислокації німецького Бундесверу Grand Quadriga “Велика квадрига 2024”.

Про це передає литовський мовник LRT.

У ході навчань понад 3 тисячі німецьких військових та 200 одиниць військової техніки, у тому числі танки Leopard, БМП Puma та Boxer перебазуються на полігон ім. Сільвестраса Жукаускаса у Пабраді, а також полігон ім. Казиса Вевярскіса у Казлу-Руді.

Ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій із Центрально-європейського регіону до Східного. Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях з планування та проведення операцій, а також надавання підтримку від країни перебування.

Навчання “Grand Quadriga” триватимуть до кінця травня.

Водночас у Литві проходять навчання “Удар меча”, що організуються збройними силами США; литовсько-польські польові тактичні навчання Brave Griffin 24/II (“Хоробрий грифон 24/II”), а також одне з найбільших національних навчань “Гроза Перкунаса”.