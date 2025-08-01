У Литві через п’ять днів знайшли безпілотник, який залетів з Білорусі

У Литві на полігоні Гайжюнай, розташованому в Іонавському районі, виявили безпілотник, який вранці 28 липня перетнув повітряний простір країни з боку Білорусі.

Про це повідомляє LRT з посиланням на міністра оборони Литви Довіле Шакалене.

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“Підтверджуємо, що дрон знайдено. Найближчим часом буде надано додаткову інформацію”, — заявила міністр.

Знайдений безпілотник схожий на російський дрон “Гербера”.

Виявлений на полігоні Гайжюнай дрон / Lietuvos kariuomenės nuotr

Поліція Литви вранці 28 липня повідомила, що місцеві жителі помітили невпізнаний безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку Білорусі. Очевидці розповіли поліцейським, що бачили безпілотник на висоті близько 200 метрів, востаннє — поблизу Вільнюса.

Російські безпілотники раніше вже залетали в повітряний простір країн Балтії.