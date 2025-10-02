У Львові вибухнув газ у будинку: пошкоджено сім квартир, постраждала жінка

Сьогодні, 2 жовтня, у Львові стався вибух газу у квартирі на вулиці Кокорудзи. Постраждала 84-річна жінка, яка отримала близько 15% опіків тіла, сім квартир зазнали пошкоджень.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

“Зруйнована одна квартира, постраждала одна жінка, їй надають медичну допомогу. Також постраждали сусідні квартири — там вибиті вікна. Разом з головою району і керівником департаменту ЖКГ зараз на місці”, — написав Москаленко.

Розташована поруч школа не пошкоджена. Після того, як пролунав вибух, дітей евакуювали на подвір’я.

Як розповіла Суспільному виконувачка обов’язків голови Франківської РА Галина Нарівна, пошкоджень зазнали сім квартир.

“Постраждала мешканка квартири, їй 84 роки, вона наразі у лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу. Наразі проводяться слідчі дії. Працівники районної адміністрації описують пошкодження по квартирах. 7 квартир зазнали пошкоджень, одна — зруйнована повністю”, — йдеться в повідомленні.

Як уточнили в лікарні, у постраждалої внаслідок вибуху жінки – 15% опіків тіла.

“У пацієнтки — опіки верхніх кінцівок і голови, шиї та частково тулуба. Опіки тіла — приблизно 15 відсотків. Стан пацієнтки важкий, стабільний. Триває інфузійна терапія. Надалі будемо спостерігати і робити все, щоб стан хворої покращився”, — розповів заступник директора лікарні святого Луки з хірургічної роботи Володимир Мельник.