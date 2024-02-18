Кримінал

У Львові стався вибух на підприємстві

18 Лютого 2024 13:46
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пожежа
Пожежа на підприємстві у Львові / Фото з Telegram @kozytskyy_maksym_official

У ніч проти неділі, 18 лютого, у Львові пролунав вибух та виникла пожежа на одному з місцевих підприємств, повідомив голова обласної адміністрації Максим Козицький.

“Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. На місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють”, – розказав він у Telegram.

Міська рада Львова уточнила, що вибух стався в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Причиною загоряння не були російські ракети.

На місці події від ранку працювали пожежники. Площа загоряння становила приблизно 400 кв. м.


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