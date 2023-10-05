У Львові спалахнула маршрутка з пасажирами

У Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак маршрутка була знищена вогнем.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Львівській області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вул. Миколайчука о 08:25. Як виявилося, пожежа виникла в рейсовому автобусі марки Ataman.

Всі пасажири та водій одразу вийшли з автобуса та намагались самостійно ліквідувати загорання. Коли пожежники прибули на місце, автобус був уже охоплений вогнем.

До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Займання ліквідували о 08:37.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус.