Кримінал

У Львові спалахнула маршрутка з пасажирами

5 Жовтня 2023 09:36
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пожежа

У Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак маршрутка була знищена вогнем.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Львівській області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вул. Миколайчука о 08:25. Як виявилося, пожежа виникла в рейсовому автобусі марки Ataman.

Всі пасажири та водій одразу вийшли з автобуса та намагались самостійно ліквідувати загорання. Коли пожежники прибули на місце, автобус був уже охоплений вогнем.

До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки. Займання ліквідували о 08:37. 

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, хоча вогонь знищив автобус.


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