У Львові російський удар зруйнував скульптурну майстерню

У ніч на 3 вересня у Львові російський удар припав на скульптурну майстерню, де виготовляли пам’ятники.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Спочатку повідомлялось, що удар припав на складське приміщення, проте Садовий уточнив, що там працювали скульптори.

“Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність. Це те, чого вони ніколи не зрозуміють”, – зазначив міський голова.

Постраждалих немає, оскільки уночі на місці удару нікого не було. Наразі триває розбір завалів.