У Львові показали новий підводний дрон TOLOKA: що про нього відомо

У Львові на саміті Defense Tech Valley представили новий підводний український дрон TOLOKA.

Про це пише Clash Report.

Повідомляється, що новий підводний дрон може подолати відстань у 2000 км і перевозити до 5 тонн вантажу. TOLOKA 1000 має три модифікації. Зокрема відрізняється розмір самого дрона – від 4 до 12 м.

Defense Tech Valley – це міжнародний інвестиційний захід у сфері оборонних технологій, покликаний залучити іноземних партнерів та презентувати українські інновації. Цьогорічний саміт відвідали представники 50 країн світу.

Підводний дрон TOLOKA / Фото: Суспільне Львів

За інформацією Суспільне Львів, українські виробники з різних регіонів презентували на виставках зразки своєї продукції: від безпілотників і до ракет та самохідних роботів. Зокрема, показали ракету “Фламінго”.

“Налагоджено серійне виробництво, вона працює на фронті. Вона виконує задачі, які на неї покладені. Зараз по деяких з задач це єдина зброя, яка може виконувати подібні завдання”, – розповіла технічна директорка компанії-виробника ракети “Фламінго” Ірина Терех.