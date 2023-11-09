Суспільство

У Львові демонтували ще три скульптури радянського періоду

9 Листопада 2023 14:30
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Львів

У Львові з меморіального комплексу “Пагорб слави” демонтували три скульптурні композиції: “Батьківщина-мати”, “Вояк зі стягом” та “Клятва”.

З території меморіалу вони відправилися до Музею тоталітарних режимів “Територія терору”. Про це повідомила Львівська міська рада

“Тиждень поповнення експонатів музею “Територія Терору”. Сьогодні музей поповнився скульптурами з Пагорбу слави”, – написав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

“Ми очищуємо наш простір від символів радянського періоду.  І Пагорб слави – не виняток. Окрім поховань, там були ще і три радянські пам’ятники. Сьогодні вони були демонтовані та “переїдуть” до музею “Територія терору” – там вони і будуть “прославляти” терор тих часів”, –  розповіла керуюча справами виконавчого комітету, в.о. керівника управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва.

Також Алєксєєва додала, що на Пагорбі слави планують провести ексгумацію та перенести поховання. 


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