У Львові демонтували ще три скульптури радянського періоду

У Львові з меморіального комплексу “Пагорб слави” демонтували три скульптурні композиції: “Батьківщина-мати”, “Вояк зі стягом” та “Клятва”.

З території меморіалу вони відправилися до Музею тоталітарних режимів “Територія терору”. Про це повідомила Львівська міська рада

“Тиждень поповнення експонатів музею “Територія Терору”. Сьогодні музей поповнився скульптурами з Пагорбу слави”, – написав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

“Ми очищуємо наш простір від символів радянського періоду. І Пагорб слави – не виняток. Окрім поховань, там були ще і три радянські пам’ятники. Сьогодні вони були демонтовані та “переїдуть” до музею “Територія терору” – там вони і будуть “прославляти” терор тих часів”, – розповіла керуюча справами виконавчого комітету, в.о. керівника управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва.

Також Алєксєєва додала, що на Пагорбі слави планують провести ексгумацію та перенести поховання.