У Львові чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї посеред вулиці

У Львові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 22-річного місцевого жителя, який вночі відкрив стрілянину з травматичної зброї. Інцидент стався на проспекті Свободи близько першої години ночі, повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці вилучили зброю / Фото: НПУ

За даними правоохоронців, між групою молодих людей виникла бійка, на яку оперативно відреагував патруль Національної гвардії. Побачивши військовослужбовців, учасники конфлікту почали тікати. Один із них зробив три постріли в повітря з травматичної зброї.

На місце прибула слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1 разом із патрульними. Постраждалих унаслідок інциденту немає, зброю вилучили.

Усіх учасників події встановили — це львів’яни віком від 18 до 23 років. Троє учасників бійки, а також стрілець, притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення («дрібне хуліганство»).