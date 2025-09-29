У Львові чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї посеред вулиці

У Львові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 22-річного місцевого жителя, який вночі відкрив стрілянину з травматичної зброї. Інцидент стався на проспекті Свободи близько першої години ночі, повідомила поліція Львівської області.
За даними правоохоронців, між групою молодих людей виникла бійка, на яку оперативно відреагував патруль Національної гвардії. Побачивши військовослужбовців, учасники конфлікту почали тікати. Один із них зробив три постріли в повітря з травматичної зброї.
На місце прибула слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1 разом із патрульними. Постраждалих унаслідок інциденту немає, зброю вилучили.
Усіх учасників події встановили — це львів’яни віком від 18 до 23 років. Троє учасників бійки, а також стрілець, притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення («дрібне хуліганство»).