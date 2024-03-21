Кримінал

У Львові через сильний туман трапилась масова ДТП

21 Березня 2024 09:43
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поліція, дтп
У Львові на Скнилівському мосту трапилися масова ДТП / Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львові на Скнилівському мосту трапилися три аварії за участі  25 транспортних засобів. Одна з причин масового ДТП – погана видимість через туман.

За попередніми даними, в одній ДТП зіштовхнулися 10 авто, в іншій — 13, а ще в одній — три, повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

“На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій, сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести. Зважайте на погодні умови та дотримуйтесь ПДР”, — йдеться у повідомленні.

Травмованих і загиблих, попередньо, немає. Наразі на місці події працюють правоохоронці.


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