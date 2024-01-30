Суспільство

У Луганській області знищили російський літак Су-34 – Генштаб Сили оборони знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, 29 січня було збито літак росіян Су-34 над Луганською областю.



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