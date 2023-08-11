Суспільство

У Луганській області юнаків беруть на військовий облік та планують відправляти на війну в’язнів

11 Серпня 2023 15:05
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Луганська область

На окупованих територіях Луганської області російські військові посилили примусову мобілізацію жителів регіону, а також готують до відправки на війну проти України в’язнів з “ЛНР”.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, у Міловому російські окупанти проводять військовий облік громадян.

“Російські військові змушують керівників різних підприємств до 18 серпня 2023 року надавати їм списки чоловіків з 1996 по 2005 роки народження”, — зазначили в Генштабі.

Також, за даними начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, у колоніях так званої “ЛНР” окупанти почали примусово готувати ув’язнених для відправлення на фронт.

“Списки придатних воювати вже надіслані російським військовим. Воювати відправлять майже всіх, крім важкохворих і окремих категорій в’язнів”, — повідомив Лисогор.

Раніше Лисогор повідомляв про мобілізацію співробітників спецслужб “ЛНР” та колаборантів, яким не довіряють російські окупанти.


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