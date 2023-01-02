Кримінал

У Луганській області продовжуються пошуки втікачів-“вагнерівців”

2 Січня 2023 09:43
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пвк

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук шістьох учасників «ПВК Вагнера», які втекли з навчального табору в окупованій Росією частині Луганської області України. До прибуття у тренувальний центр вони відбували тюремний термін в одній із російських в’язниць, повідомляє Donday.

Видання не публікує імена тих, кого розшукують. У наведеному фрагменті орієнтування зазначається, що засуджені втекли 21-22 грудня, серед них – громадяни Киргизії, Білорусі, Узбекистану та РФ. Вказується, що вони озброєні.

У російському МВС інформацію не коментують. Кореспондентам порталу 1rnd.ru там заявили, що не розкривають інформацію про тих, хто розшукується. Видання 161.ru відповіді на запит також не отримало.

Керівник «ЧВК Вагнера» Євген Пригожин на запит ЗМІ змістовно не відповів. За його словами, в анексованих українських містах та Росії «затримують чимало негідників», а затримання «озброєних людей» здійснюють «Росгвардія, міліція та служба безпеки ПВК».


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