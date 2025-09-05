У Лозовій прорвало дамбу через обстріли РФ та перепади живлення

У Лозовій Харківської області після російського обстрілу та перебоїв з електропостачанням стався прорив на дамбі.

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За його словами, бригади “Лозоваводосервісу” вже працюють на місці, щоб ліквідувати аварію. Вода мешканцям подається безперебійно, критична інфраструктура функціонує, частково — на альтернативних джерелах.

Станом на 5 вересня без світла залишаються жителі Клинового, Новоуплатного, Новоолександрівки та частини Самійлівки. Енергетики працюють цілодобово, але ситуація лишається складною: більшість лозівчан досі без електропостачання.